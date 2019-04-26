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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası araç kamerasında
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı.
26 Nisan 2019 Cuma 11:38 -
Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 11:38
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