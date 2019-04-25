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Türkiye

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğu arabasıyla taşıdı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, bir kadın, atık kağıt yüklü arabasıyla yokuşu çıkamayan çocuğu, arabasının bagajına oturtarak yardım etti.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:43 - Son Güncelleme 25 Nisan 2019 Perşembe 14:43

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