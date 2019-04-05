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Türkiye

THY'nin "veda uçuşu"nda hüzün ve sevinç bir arada

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evine gerçekleştireceği tarihi taşınma ön cesinde içerisinde çalışanlarının bulunduğu bir "veda uçuşu" gerçekleştirdi.

05 Nisan 2019 Cuma 20:47 - Son Güncelleme 05 Nisan 2019 Cuma 20:47

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