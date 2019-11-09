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Türkiye

THY'den 10 Kasım'a özel Atatürk videosu

Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 13:45 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 13:46

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