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Türkiye

Beşiktaş'ta otobüsün durağa daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 10:26 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 10:27

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