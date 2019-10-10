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Terör örgütü sivilleri hedef almaya devam ediyor

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla ağır darbe alan terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için, sivillere saldırıp, Türkiye hedef alıyormuş gibi gösteriyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:03 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:04

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