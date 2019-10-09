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İstanbul'daki camilerde Barış Pınarı Harekatı için sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı için İstanbul'daki camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 21:24 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 21:25

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