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Türkiye

Terör örgütü PKK adım adım yolun sonuna geliyor

Terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda, bir yılda 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Örgüte katılım ise tarihinin en düşük seviyesinde.

31 Mart 2019 Pazar 14:17 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 14:17

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