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Türkiye

K9'lar göreve Ankara'da hazırlanıyor

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede, arama ve kurtarmada, daha pek çok olayda etkin rol oynayan K9 köpekleri, zorlu şartlarda, sıkı bir eğitimden geçiriliyor.

31 Mart 2019 Pazar 12:19 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 12:19

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