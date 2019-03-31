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31
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Kuzeyli Kuvvetli Rüzgar
Türkiye

e-Devlet'te kullanıcı sayısı 42 milyona yaklaştı

Türkiye'de 11 yıl önce kurulan ve 42 milyon kullanıcı sayısına yaklaşılan e-Devlet’te 4 bin 505 hizmet sunuluyor. En fazla hizmet ise Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep ediliyor.

31 Mart 2019 Pazar 11:10 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 11:11

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