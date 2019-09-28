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Dünya

Tepki bakışı atarken direğe çarptı

Kanada'da son anda kendisine yol veren bir sürücüye dik bakışlar atarak kaldırıma yürüyen adamın direğe çarptığı anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:54 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:55

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