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Dünya

Mısır'da Sisi karşıtları yeniden sokaklarda

Mısır’ın birçok kentinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.

27 Eylül 2019 Cuma 22:46 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 22:47

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