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Dünya

New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı

New York'un Long Island bölgesinde yaşayan bir Türk ailenin evi kundaklandı. Aileyi YTB Başkanı Abdullah Eren ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ziyaret etti.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:19 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 00:25

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