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Dünya

Kanada’da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi

Kanada’da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası sosyal medyada viral oldu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:56 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:56

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