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Teleferiğe takılarak 50 metreden düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'den yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yaparken teleferik teline takılarak düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 20:02 - Son Güncelleme 11 Şubat 2019 Pazartesi 20:02

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