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Türkiye

Çatıdan düşen kar kütlesi aracı kullanılamaz hale getirdi

Muş’ta bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 18:09 - Son Güncelleme 11 Şubat 2019 Pazartesi 18:09

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