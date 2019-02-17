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Kültür Sanat

TBMM Başkanı Yıldırım, eşiyle "Vapur'da Çay Simit Sohbet"e konuk oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'la birlikte TRT Haber'de yayınlanan "Vapur'da Çay Simit Sohbet" programına katıldı. Programa Yıldırım'ın esprileri damga vurdu.

17 Şubat 2019 Pazar 15:33 - Son Güncelleme 17 Şubat 2019 Pazar 15:34

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