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Çok Bulutlu
Kültür Sanat

İzmir'de yol yapımı sırasında kaya mezarı bulundu

İzmir'de devam eden yol yapımı sırasında kaya mezarı bulundu. Lidya dönemine ait mezarın 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:39 - Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:39

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