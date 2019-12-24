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Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

İngiltere’de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

24 Aralık 2019 Salı 17:37 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 17:43

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