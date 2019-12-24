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Güvenlik görevlisi 2 yaşındaki çocuğu saniyeler içinde kaçırdı

Güney Afrika'da 2 yaşındaki bir çocuk, alışveriş yapan büyükannesinin yanından saniyeler içerisinde kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

24 Aralık 2019 Salı 14:41 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 14:41

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