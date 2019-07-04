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Tarihi binalara maketleriyle hayat veren eski belediye başkanı
Sivas'ta emekliliğinin ardından maket yapımına merak salan eski belediye başkanı Garip Kale, kentteki çok sayıda tarihi binanın ahşaptan maketini yaptı.
04 Temmuz 2019 Perşembe 17:25 -
Son Güncelleme 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:29
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