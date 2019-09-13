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Dünya

Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone saldırısı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Khurais'te iki petrol tesisine drone saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:47 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:49

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