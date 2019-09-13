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Hamburg Havalimanında güvenlik alarmı: Havalimanı boşaltıldı

Almanya'daki Hamburg Havalimanında üzerinde kimlik bulunmayan bir kişi paniğe neden oldu. Şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Havalimanı ise güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:39 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:43

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