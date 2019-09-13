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Dünya

İspanya'da sel 4 can aldı

İspanya'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti.

13 Eylül 2019 Cuma 23:33 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 23:34

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