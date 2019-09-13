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Paris'te grev ulaşımı felç etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reform planı bu kez Paris'in toplu ulaşım sektöründe çalışanları ayaklandırdı. Makinistler, şoförler greve gitti, trafik felç oldu.
13 Eylül 2019 Cuma 18:36 -
Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 18:36
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