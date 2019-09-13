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Dünya

Hindistan'da dini etkinlikte tekne devrildi: 18 ölü

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde, gölde düzenlenen dini etkinlik sırasında teknenin devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

13 Eylül 2019 Cuma 14:31 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 14:32

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