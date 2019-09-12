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Dünya

ABD ordusundan skandal YPG/PKK paylaşımı

ABD ordusu, sosyal medya üzerinden YPG/PKK'lı teröristlere verdikleri eğitimin videosunu paylaştı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:02 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 16:02

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