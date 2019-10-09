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Suriye'de yaşayan Kürt aşiretlerden operasyona destek

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon Suriye'de yaşayan Kürt aşiretler için de bir umut oldu. Aşiretlerin tek istekleri bölgedeki PKK/YPG zulmünden bir an önce kurtulmak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:07 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:10

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