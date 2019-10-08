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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.

08 Ekim 2019 Salı 00:09 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 00:13

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