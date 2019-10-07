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Gündem

Teröristler sivil kıyafetlerle Türkiye'yi zor durumda bırakmaya çalışıyor

Kamuflajlarını çıkarıp sivil gibi davranan terör örgütü, TSK'yı bu yolla karalamaya çalışıyor. Savaş bölgesinde yaşanan katliamları sosyal medyada Türkiye yapmış gibi gösteriyorlar.

07 Ekim 2019 Pazartesi 20:19 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:20

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