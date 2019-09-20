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Spor

Süleyman Atlı'dan gümüş madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda milli sporcumuz Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya aldı.

20 Eylül 2019 Cuma 17:36 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 17:37

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