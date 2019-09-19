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Spor

Fatih Terim: Kimin ne dediğine dönünce bakacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili konuştu.

19 Eylül 2019 Perşembe 08:59 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 09:00

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