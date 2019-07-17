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Türkiye

Suç örgütü lideri Oktar'ın sahte evlilik merakı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Örgüt lideri Oktar’ın üyelerine zorla yalancı şahitlik yaptırdığı anlaşıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01

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