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Türkiye

Ayak bileği kırılan ABD'li kadın turist helikopterle kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde düşen ve ayak bileğini kıran ABD uyruklu kadın turist, askeri helikopterle kurtarıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:58 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:00

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