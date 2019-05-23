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Su kanalına düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Bolu'da sulama kanalına düşen ilkokul öğrencisi Iraklı çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
23 Mayıs 2019 Perşembe 17:13 -
Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 17:13
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