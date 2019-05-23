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Türkiye

Davaya adanmış bir ömür: Akif Emre

Ömrünü İslam medeniyetine, düşünce hayatına ve kültürüne adayan Akif Emre, vefatının ikinci yılında rahmetle anıldı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:35 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:35

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