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Türkiye

Giresun’daki 400 yıllık 'Hacı Abdullah Duvarı' görenlerin ilgisini çekiyor

Giresun’daki Hacı Abdullah Duvarı, 6,5 kilometre uzunluğuyla, dünyada Çin Seddi ve Hadrian Duvarı’ndan sonra insan eliyle yapılan en uzun yapılar arasında bulunuyor.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:50 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 17:50

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