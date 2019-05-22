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Türkiye

THY'ye ait uçağın kanadı aydınlatma direğine çarptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini gerçekleştirecek uçağının kanadı, kalkış üzere piste yaklaşırken, aydınlatma direğine çarptı. Olayda herhangi bir yolcu ya da kabin ekibi zarar görmedi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:37 - Son Güncelleme 22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:37

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