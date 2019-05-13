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SOLOTÜRK İstanbul'da gösteri yaptı

Genç Kartallar Haftası kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

12 Mayıs 2019 Pazar 23:29 - Son Güncelleme 12 Mayıs 2019 Pazar 23:29

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