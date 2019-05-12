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Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğünden "Anneler Günü" klibi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Anneler Günü"nü şehit ve gazi emniyet personeli ile annelerinin fotoğraflarından hazırlanan kliple kutladı.

12 Mayıs 2019 Pazar 02:19 - Son Güncelleme 12 Mayıs 2019 Pazar 02:19

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