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Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı şehit annelerini unutmadı

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla özel bir video yayımladı.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 23:27 - Son Güncelleme 11 Mayıs 2019 Cumartesi 23:27

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