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SOLOTÜRK Çanakkale'de nefes kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Törenine katıldı. Tören kapsamında SOLOTÜRK gösteri yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 23:51 - Son Güncelleme 18 Mart 2019 Pazartesi 23:51

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