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Ekonomi

Sivas'ta üretilen yük vagonları Azerbaycan'a gönderilecek

Sivas'ta üretilen yük vagonları Azerbaycan'a gönderilecek. 2 yük vagonunun prototipi için üretim başladı. Anlaşma sağlanırsa 600 vagon üretilecek.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:22 - Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 22:22

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