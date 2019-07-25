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Ekonomi

Memur emeklilerine maaş farkları ödenmeye başladı

Memur emeklileri maaş farklarını almaya başladı. Ödemeler, bugün itibarıyla hesaplara yattı. 2 milyon 300 bin memur emeklisine, yaklaşık 500 milyon lira ödeme yapılacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:42 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:43

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