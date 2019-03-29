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Yaşam

Sivaslı öğrencilerden ay yıldız temalı koreografi

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle özel etkinlikler düzenleniyor. 650 öğrencinin yaptığı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı.

29 Mart 2019 Cuma 18:00 - Son Güncelleme 29 Mart 2019 Cuma 18:00

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