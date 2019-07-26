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Türkiye

Şişirdiği traktör lastiği bir anda patladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda şişirilen traktör lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Olayda traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:37 - Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 22:38

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