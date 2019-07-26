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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan biçerdöverle hasat yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı kapsamında buğday hasadı yaptı.

26 Temmuz 2019 Cuma 21:32 - Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 21:33

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