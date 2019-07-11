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Sirenler minik Ural için çaldı

Hastanede tedavi gören lösemi hastası 2 yaşındaki Ural'ın oyuncak polis arabalarıyla oynarken yaşadığı heyecanı fark eden babası, 155'i arayarak polisten yardım istedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:06 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:07

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