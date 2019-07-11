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Türkiye

Reklam tabelası iş yerinden çıkan vatandaşın üzerine düştü

Konya'da bir iş yerinin tabelası, iş yerinden çıkan ve cadde üzerinden geçen vatandaşın üzerine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:47 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:47

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