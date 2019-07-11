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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karaağaç mevkisinde kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alanda öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:33 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:35

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